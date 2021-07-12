هل يمكن تعديل بيانات جواز السفر إلكترونياً من خارج المملكة؟ «الجوازات» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكن للمقيم نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

جاء ذلك رداً على سؤال مقيمة استفسرت بشأن مدى إمكانية تعديل بيانات جواز السفر إلكترونياً قبل الرجوع إلى المملكة.

وقالت المقيمة في سؤالها: “أنا مقيمة بالمملكة والآن أنا خارجها بتأشيرة خروج وعودة وجواز سفري انتهى وقمت بتجديده ببلدي، هل يمكن تعديل بيانات جواز السفر إلكترونياً قبل الرجوع الى المملكة؟”.

وردت الجوازات بقولها: “أهلًا بك، في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات “وفي حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك عبر هذا الرابط (اضغط هنا).