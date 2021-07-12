«الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح كورونا يتجاوز 20 مليون جرعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد – 19” إلى 20,045,210 جرعات، منها 17.6 مليون جرعة أولى، و2.3 مليون جرعة ثانية، في الوقت الذي بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.

وقالت الوزارة في تغريدة على على “تويتر”: “بفضل الله أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 304 آلاف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.