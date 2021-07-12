«الجوازات» تحدد شروط سفر المواطنين إلى خارج المملكة

تواصل- فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات عدة شروط لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

وأوضحت “الجوازات” في انفوجراف نشرته على حسابها بموقع” تويتر “، انه ينبغي أن تكون بيانات الجواز مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة.

وأضافت انه يشترط أيضا، ان تكون مدة صلاحية الجواز المتبقية ٣ أشهر حال السفر لدولة عربية و ٦ اشهر لدول أخرى.

وأكدت ضرورة التأكد من اشتراطات السفر للدولة المراد السفر اليها من حيث منح تأشيرة دخول والاشتراطات الصحية، وإصدار تصاريح السفر اللازمة وأن يكون جواز السفر خالياً من التلف.