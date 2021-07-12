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شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل

شرطة مكة: القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل
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تواصل – واس :

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وعثر بحوزتهما على سلاحين ناريين من نوع مسدس، وأسلحة بيضاء، ومواد مخدرة، وأجهزة هواتف متنقلة.

وأشار المتحدث إلى أنه تمّ استرداد المركبات، وإيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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