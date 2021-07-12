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«أمانة المدينة» تعلن تحويل مسار تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله

«أمانة المدينة» تعلن تحويل مسار تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع المرور، عن البدء في تحويل مسار تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله الدائري الثاني، وذلك من الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

وقالت الأمانة عبر حسابها تويتر : “نعتذر لإزعاجكم.. بالتعاون مع مرور المدينة المنورة.. تم البدء في تحويل مسار تقاطـع طـريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله «الدائري الثاني»، لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع جسر التقاطع”.

وأوضحت أمانة المدينة أن تحويل الطريق سيبدأ في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين (12 يوليو 2021م).

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