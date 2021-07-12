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تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل مقيماً مصرياً طعناً بـ«سكين» في القصيم

تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل مقيماً مصرياً طعناً بـ«سكين» في القصيم
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تواصل – واس :

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي – سعودي الجنسية – على قتل / فتحي محمد محمود عوض – مصري الجنسية – وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي, اليوم الاثنين 2 / 12 / 1442 هـ بمحافظة الرس بمنطقة القصيم .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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