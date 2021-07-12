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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة معادن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف، والرياض.

وأوضحت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء (رأس الخير).

– مشرف التفتيش (رأس الخير).

– مهندس تخطيط الأجهزة (رأس الخير).

– مدير معدات التعدين (رأس الخير).

– مهندس عمليات الإنتاج (طريف).

– مهندس العمليات التشغيلية (رأس الخير).

– مهندس عمليات/ رئيسي (رأس الخير).

– مخطط أعمال الفوسفات (الرياض).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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