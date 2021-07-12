«الجوازات»: غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج.

وذكرت الجوازات أن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج تتمثل في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وكانت الجوازات قد أوضحت من قبل أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله.

وأشارت إلى أنه سيتم مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.