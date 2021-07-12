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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«الحج»: إطلاق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام

«الحج»: إطلاق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام
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تواصل- فريق التحرير:

‏أوضح متحدث وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن سعيد، أن الوزارة ستطلق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام.

‎وأضاف متحدث الحج في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن‏ البطاقة الذكية تحوي جميع البيانات الشخصية والصحية للحاج

يذكر أن البطاقة الذكية تحتوي على البيانات الشخصية للحجاج ومقر إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، مما يساهم في تنظيم دخول الحجاج مخيمات المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة، وتفويجهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والنقل وغيرها من الخدمات التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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