اليوم.. أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة ويدشن عددًا من المرافق لخدمة الحجاج

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يتفقد أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل، ونائبه سمو الأمير بدر بن سلطان، اليوم الاثنين، المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع لاستقبال ضيوف الرحمن.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، “أمير منطقة مكة خالد الفيصل بحضور نائبه بدر بن سلطان وعدد من أصحاب المعالي ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة يتفقد اليوم (الإثنين)، المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الأمير خالد الفيصل سيدشن عددًا من المرافق المعنية بخدمة الحجاج.