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«أبل» تطلق جهاز « iPad mini» خريف هذا العام.. تعرّف على المزايا

«أبل» تطلق جهاز « iPad mini» خريف هذا العام.. تعرّف على المزايا
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تواصل – وكالات:

كشف مارك جورمان، الصحفي في وكالة ”بلومبيرج“ الأمريكية، أن جهاز ”iPad mini“ الجديد من شركة ”أبل“ الأمريكية، سيكون جاهزًا للإطلاق خريف العام 2021.

وقال عبر رسالته الإخبارية ”Power On“ الأخيرة، إن التصميم الجديد سيكون مشابهًا لأحدث جهاز ”iPad Air“، إلى جانب أحدث معالج داخله، وبعض التغييرات الأخرى، بما في ذلك شكل أساس للحواف الرقيقة، وإزالة زر الصفحة الرئيسة.

في حين أشارت التسريبات إلى أن جهاز ”iPad mini“ له نفس البصمة مثل الطراز الحالي، مع اختلاف 3 مم فقط بين الجهازين، ويُعتقد أن منفذ ”Lightning“ قد تم تبديله من أجل ”USB-C“.

وذكرت عدة تسريبات أنه تم تحسين مكبرات الصوت، فيما سيبقى ”Touch ID“ في شكل مستشعر زر الطاقة.

ووصف الصحفي غورمان، ذلك التغيير بأنه“أكبر إعادة تصميم في تاريخ جهاز iPad mini“، منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2012.

يشار إلى أن شركة ”أبل“، قامت بتحديث ”iPad mini“ آخر مرة في العام 2019، حيث قدمت معالج ”A12 Bionic“ أسرع، بالإضافة إلى تحسينات أخرى، ودعم قلم ”Apple Pencil“ من ”أبل“.

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