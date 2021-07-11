الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج والعمرة» توضح ملامح الخطة التشغيلية لاستقبال حجاج هذا العام.. إنفوجراف

«الحج والعمرة» توضح ملامح الخطة التشغيلية لاستقبال حجاج هذا العام.. إنفوجراف
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، ملامح الخطة التشغيلية  لاستقبال الحجاج في مراكز الاستقبال لموسم حج هذا العام 1442 هـ بمكة المكرمة.

وأبانت في “إنفوجراف” على حسابها بموقع “تويتر” أنه سيتم استقبال الحجاج في مراكز : “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة، حيث يبلغ حجاج هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من المملكة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

مواد ذات صلة

اليوم.. أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة ويدشن عددًا من المرافق لخدمة الحجاج

اليوم.. أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة ويدشن عددًا من المرافق لخدمة الحجاج

«وَالفَجرِ وَلَيالٍ عَشرٍ».. تلاوة للشيخ «السديس» بالمسجد الحرام

«وَالفَجرِ وَلَيالٍ عَشرٍ».. تلاوة للشيخ «السديس» بالمسجد الحرام

« يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» بالمسجد الحرام

« يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» بالمسجد الحرام

«وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ».. تلاوة شجية للشيخ «ماهر المعيقلي» بالمسجد الحرام

«وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ».. تلاوة شجية للشيخ «ماهر المعيقلي» بالمسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>