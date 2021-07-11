«الحج والعمرة» توضح ملامح الخطة التشغيلية لاستقبال حجاج هذا العام.. إنفوجراف

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، ملامح الخطة التشغيلية لاستقبال الحجاج في مراكز الاستقبال لموسم حج هذا العام 1442 هـ بمكة المكرمة.

وأبانت في “إنفوجراف” على حسابها بموقع “تويتر” أنه سيتم استقبال الحجاج في مراكز : “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة، حيث يبلغ حجاج هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من المملكة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.