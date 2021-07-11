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استشاري: 3 أسباب لارتفاع نسبة سكري الدم في الصباح

استشاري: 3 أسباب لارتفاع نسبة سكري الدم في الصباح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. ناصر الجهني، استشاري الغدد الصم والهرمونات والسكري، أهم أسباب ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح.

جاء ذلك رداً من الجهني على سؤال مغرد استفسر بشأن سبب ارتفاع مستوى السكر في الصباح رغم اعتداله في ساعات الليل، موضحاً أنه يتناول الفاكهة قبل النوم، وهل لذلك تأثير على السكري؟.

ورد الجهني بقوله: “إذا كان لديك السكري من النمط الأول وتستخدم حقن الانسولين، قم بقياس السكر بعد ساعتين من تناول الفاكهة وعند الساعة 4 فجراً”.
وأضاف د. ناصر الجهني، أن من أهم أسباب ارتفاع سكري الدم في الصباح ما يلي:
• الفواكهة حيث تحتوي على سكر الفاكهة وقد ترفع السكر.
• ربما تحتاج زيادة الإنسولين القاعدي.
• مراجعة معامل الكارب.

 

 

 

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