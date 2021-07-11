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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الاتصالات السعودية» تعلن عن توفر 10 وظائف في عدة تخصصات

«الاتصالات السعودية» تعلن عن توفر 10 وظائف في عدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الإتصالات السعودية عبر موقع “بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الرياض)، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:-
1- محلل جودة أول.
2- مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3- أخصائي تحليل الأعمال.
4- مستشار تطوير برمجيات.
5- أخصائي تطوير مؤسسي.
6- مشرف محاسبة.
7- قائد فريق عمليات الموارد البشرية لإستراتيجية.
8- قائد فريق تطوير الحوكمة ودعم الأفراد.
9- أخصائي مهني إدارة المنتجات.
10- مدير قسم الأداء المالي.
التخصصات المتاحة:-
– إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، علوم الحاسب، هندسة الاتصالات، هندسة الإلكترونيات، الموارد البشرية، المحاسبة، المالية.
موعد ورابط التقديم:
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1442/12/01هـ الموافق 2021/07/11م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، عبر موقع شركة الإتصالات السعودية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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