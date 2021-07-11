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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جمعية «مكنون» تطلق مبادرة «يتلونه» لتصحيح التلاوة.. رابط التسجيل

جمعية «مكنون» تطلق مبادرة «يتلونه» لتصحيح التلاوة.. رابط التسجيل
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية “مكنون” بالرياض، لحفظ وتلاوة القرآن الكريم عن مبادرة “يتلونه”، لتصحيح وتصويب التلاوة.

 وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن المبادرة ستبدأ اليوم الأول من ذي الحجة وحتى التاسع من نفس الشهر.

 ودعت الجمعية إلى التسجيل عبر الرابط التالي( اضغط هنا).

 

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