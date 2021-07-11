جمعية «مكنون» تطلق مبادرة «يتلونه» لتصحيح التلاوة.. رابط التسجيل

تواصل – فريق التحرير:
أطلقت جمعية “مكنون” بالرياض، لحفظ وتلاوة القرآن الكريم عن مبادرة “يتلونه”، لتصحيح وتصويب التلاوة.
وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن المبادرة ستبدأ اليوم الأول من ذي الحجة وحتى التاسع من نفس الشهر.
ودعت الجمعية إلى التسجيل عبر الرابط التالي( اضغط هنا).
في (٩) أيام مباركات ✨
هي أفضل أيام الدنيا وخير مواسمها
نلتقي على مائدة القرآن لنستثمر الساعات
في مبادرة (يَتْلُونَهُ) 📖
مع#جمعية_مكنون✨
التسجيل عبر الرابط ⬇️:https://t.co/iL3fCjjRZTpic.twitter.com/OyRAudl0sG
— جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض (@quraan_qk)July 6, 2021