وظائف هندسية وبحثية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وبحثية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ترجمة الأبحاث/ الآثار البيئية.

– أخصائي ترجمة الأبحاث/ الأنظمة المدمجة.

– أخصائي ترجمة الأبحاث/ البرمجيات.

– عالم فريق المجهر الضوئي/ معمل التصوير والتوصيف.

ولتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)