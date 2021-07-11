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سلطان عُمان يصل إلى نيوم في زيارة رسمية للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه (فيديو)

سلطان عُمان يصل إلى نيوم في زيارة رسمية للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه (فيديو)
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تواصل-  واس:

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى نيوم، اليوم، في زيارة دولة للمملكة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار خليج نيوم.
وفور نزول جلالته من الطائرة، قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العُماني، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم جلالة سلطان عُمان.
وقد أجريت لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.
بعد ذلك تبادل جلالته التحية مع مستقبليه، وهما صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، (الوزير المرافق)، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.
وفي صالة التشريفات بالمطار، رحب سمو ولي العهد بالوفد المرافق لسلطان عُمان وهم: صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقـل والاتصالات وتقنية المعلومــات، ومعالي قيــس بن محمد اليوسف وزير التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار، وصاحب السمو السيـد فيصل بن تركي آل سعيـد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة.
وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه سمو ولي العهد وصاحب الجلالة سلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.

 

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