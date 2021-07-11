الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية؟.. «الزكاة» توضح (فيديو)

هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية؟.. «الزكاة» توضح (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إنه لا يوجد أي حد إلزامي لتسجيل ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة في مقطع توعوي عبر حسابها بتويتر، أن أي تصرف عقاري ينتج عنه نقل ملكية يجب التصريح به وتسجيل العملية وسداد الضريبة المقررة عليها.

وأوضحت أن الضريبة تفرض بنسبة 5% على أي تصرف عقاري يؤدي لنقل ملكية عقار، سواء قام بهذا التصرف أشخاص أو شركات أو مؤسسات.

وأشارت إلى أنه لا يلزم التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أجل تقديم إقرار الضريبة وسدادها، ولكن فقط يتم تسجيل العملية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال أيقونة التصرفات العقارية.

مواد ذات صلة

6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة

6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة

إحباط تهريب 4.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية «برتقال» بميناء جدة (صور)

إحباط تهريب 4.5 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية «برتقال» بميناء جدة (صور)

مخبأة داخل إحدى الشاحنات.. إحباط تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة (صور)

مخبأة داخل إحدى الشاحنات.. إحباط تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة (صور)

تعرف على حالات التهرب الزكوي للمنشآت التجارية

تعرف على حالات التهرب الزكوي للمنشآت التجارية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة