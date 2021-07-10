تطبيق «سيجنال» يطرح مزايا جديدة لمنافسة «واتساب».. تعرّف عليها

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طرح تطبيق التراسل “سيجنال”، ميزات جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، وذلك من أجل ضم المزيد من الساخطين على تطبيق “واتسآب”، بعدما أعلن عن سياسة الخصوصية الخاصة به، التي أثارت جدلاً عالميا.

وأول هذه الميزات التي طرحها في نسخته التجريبية على هواتف “أندرويد”، والتي تحمل رقم (5.16) هي ميزة “المسودات الصوتية”، غير المتوافرة على “واتسآب”، والتي تتيح حفظ نسخة من الرسالة الصوتية بعد الخروج من التطبيق من أجل إضافة المزيد عليها بعد فتحه من جديد- وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

كما أنه يمكن لمستخدمي “سيجنال” تسريع تشغيل الرسالة الصوتية وإبطائها إلى نصف السرعة العادية عن طريق النقر على زر“x1”صغير أسفل معاينة الشكل الموجي للرسالة، وتلك الميزة ستكون مفيدة عندما يكون حديث الطرف الآخر غير واضح أو أن المتلقي على عجلة من أمره للاستماع إلى ملخص الرسالة.

ويتوافر في تطبيق “واتسآب” خيارات التحكم في السرعة للمحادثات الصوتية، لكنه يختلف عن “سيجنال” في أنه ما زال يدعم سرعات أعلى فقط، ولا يمكن إبطاء تشغيل الرسائل حتى الآن.

وشهد تطبيقا المراسلة “سيجنال” و”تليجرام” زيادة في النمو خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد الاستهجان والرفض الشديدين لسياسة الخصوصية الجديدة المربكة لتطبيق “واتسآب”، التي أعلنت بأنها ستحرم مستخدميه من استخدامه ما لم يوافقوا عليها، وكان أهم بند فيها هو مشاركة بياناتهم الخاصة مع موقع “فيسيوك“.

وتعتبر نسخة تطبيق “سيجنال” لهواتف “آيفون” الأكثر كفاءة في التعامل مع البيانات، إذ أنه يقلل استخدامها أثناء إجراء المكالمات، كما أنه يوفر خياراً لإيقاف تنزيل المرفقات بصورة تلقائية أثناء المكالمات، وكذلك ضغط الصور المحسّن من بين تحسينات أخرى.