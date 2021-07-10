شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر الحساب الإلكتروني الرسمي التابع لها في موقع خدمات التوظيف لينكد إن، عن توفر وظائف جديدة من أجل العمل بمدينة الجبيل وذلك حسب التفاصيل، والشروط التالية:
الشروط:
– حاصل على شهادة الدبلوم كحد ادنى في تخصصات الهندسة او مجال مشابة.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال اومجال مشابة.
– لدية معرفة جيدة في ISO 17025 او ISO 9001:2015.
– قدرة ممتازة في التعامل مع MS Office applications (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)
التقديم:
وأشارت شركة التصنيع الوطنية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).