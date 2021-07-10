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«التعليم» تطلق فعاليات الأسبوع الثاني للمخيم الافتراضي للتربية الخاصة.. غداً

«التعليم» تطلق فعاليات الأسبوع الثاني للمخيم الافتراضي للتربية الخاصة.. غداً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني للمخيم الافتراضي للتربية الخاصة 2021م، غدا الأحد، بمشيئة الله”.

وقالت التعليم، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تعزيزاً لشراكة وزارة التعليم مع المجتمع؛ تنطلق غداً الأحد فعاليات الأسبوع الثاني للمخيم الافتراضي للتربية الخاصة 2021م”.

وتشمل المحاضرات العديد من الموضوعات منها “تنمية الثقة بالنفس لدى الأطفال، والتدخل السلوكي لاضطرابات فرط الحركة وشتت الانتباه”.

كما تشمل الفعاليات عدة موضوعات منها: “كيف تستطيع الأسرة اكتشاف صعوبات التعلم لدى الطفل، وكيف نفهم مشاعر الأطفال”.

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