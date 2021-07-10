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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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فخر الوطن.. شباب سعوديون يشيّدون المنازل بأيديهم في حائل (فيديو)

فخر الوطن.. شباب سعوديون يشيّدون المنازل بأيديهم في حائل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب مجموعة شباب من أبناء الوطن مثلا يُحتذى في الجد والاجتهاد والتوكل على الله والسعي في طلب الرزق وشغل أوقاتهم بالعمل النافع المفيد لهم ولغيرهم.

وبادر مجموعة من شباب الوطن لتأسيس شركة تخصصت في أعمال البناء والحفر باستخدام المعدات والآليات الثقيلة.

ويعمل الشباب تحت ظروف قاسية وأجواء حارة ورغم ذلك لازالوا مستمرين في العمل وهم مجموعة شباب من منطقة حائل، يعملون في المعدات الثقيلة في الأساسات وأعمال البناء.

 

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