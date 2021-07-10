الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«واتساب» يستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها

«واتساب» يستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها
0

تواصل – وكالات:

كشفت تسريبات مثيرة عن موعد إطلاق تطبيق واتساب لميزة منتظرة منذ فترة طويلة.

ويسعى كل عملاء الشركة للحصول عليها، وهي إمكانية فتح حساب واتساب على أكثر من جهاز في آن واحد.

وتعتبر ميزة فتح حساب واتساب على جهازين أو أكثر في نفس الوقت، هي أكثر الميزات المطلوبة لدى مستخدمي واتساب، والآن كشفت المصادر عن آلية هذه الميزة وموعد طرحها رسميًا في التطبيق.

ووفقًا لصحيفة ”ذا هيندو بيزنس لاين“، ستصل ميزة فتح حساب واتساب على جهازين أو أكثر في آن واحد في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب قريبًا جدًا، وبالتحديد مع إطلاق الإصدار التجريبي من واتساب خلال شهر أو اثنين على الأكثر، ما سيسمح للمستخدم بفتح حساب واتساب على أكثر من جهاز في وقت واحد كما في العديد من التطبيقات الأخرى المنافسة.

وبحسب موقع التسريبات الشهير“WABetaInfo”، ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بفتح نفس الحساب على ما يصل إلى 4 أجهزة في نفس الوقت، وذلك بعد أن قال مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لفيسبوك الشركة الأم لواتساب، إن ”مزامنة جميع الرسائل والمحتوى بين الأجهزة كان بمثابة تحد كبير“.

وتهدف الخاصية الجديدة السماح للمستخدم بتبديل متابعته للتطبيق من جهاز إلى آخر حسب رغباته وتحركاته، بحيث يمكنه استخدام الهاتف الذكي في المواصلات العامة، وأجهزة الكمبيوتر في المكتب، ثم اللابتوب على أريكة المنزل أو الفراش، ومع ذلك تشير التسريبات إلى  أن الخاصية الجديدة لن تسمح بفتح حساب واتساب على هاتفين ذكيين في نفس الوقت.

يذكر أن موقع”WABetaInfo“قد كشف مؤخرا عن خاصية أخرى مثيرة، وهي منح المستخدم القدرة على التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه التطبيق على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة.

 

مواد ذات صلة

إذا كنت تريد الحفاظ على أمان حسابك في «واتساب».. عليك تجنب هذه الأمور

إذا كنت تريد الحفاظ على أمان حسابك في «واتساب».. عليك تجنب هذه الأمور

«واتساب» يوضح طريقة التأكد من حظر الأشخاص على التطبيق

«واتساب» يوضح طريقة التأكد من حظر الأشخاص على التطبيق

ميزة جديدة للرسائل من «واتساب».. تعرّف عليها

ميزة جديدة للرسائل من «واتساب».. تعرّف عليها

تعرّف على أبرز الاختلافات بين هاتفي سامسونج «Galaxy M32»و «Galaxy A32»

تعرّف على أبرز الاختلافات بين هاتفي سامسونج «Galaxy M32»و «Galaxy A32»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>