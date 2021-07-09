الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نصائح مهمة للحماية من خطر «التفاعلات الدوائية»

نصائح مهمة للحماية من خطر «التفاعلات الدوائية»
0

تواصل – وكالات:

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن خطر حدوث تفاعلات دوائية يرتفع عندما يتناول المريض ما لا يقل عن ثلاثة أو خمسة أدوية بشكل دائم.

ولتجنب ذلك يتعين على أي شخص يحتاج إلى تناول أدوية متعددة إعداد خطة يومية تشتمل على الأدوية، التي يتم تناولها وموعد تناولها وغرض تناولها وكذلك جرعتها المحددة.

ويفضل الاحتفاظ بالخطة، التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالدواء، في مكان بحيث يمكن العثور عليها بسهولة في حالات الطوارئ مثلاً في الثلاجة.

ويمكن أيضاً الاستفادة من الحلول الرقمية في هذا المجال مثل التطبيقات الخاصة بتعاطي الأدوية كتطبيق Mediteo.

وعند الشك أو ظهور أعراض غير معتادة بعد تناول الدواء ينبغي طلب المشورة الطبية. ويمكن الاستدلال على حدوث تفاعلات دوائية من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل متاعب الجهاز الهضمي والصداع والدوار وآلام العضلات.

مواد ذات صلة

«شؤون الحرمين»: توفير 800 عربة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في الحج

«شؤون الحرمين»: توفير 800 عربة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في الحج

5 مظاهر لإهمال كبار السن فاحذروها.. تعرض حياتهم للخطر

5 مظاهر لإهمال كبار السن فاحذروها.. تعرض حياتهم للخطر

«مختص» يحدد علامات تحذيرية تنذر بالإصابة بـ«سكتة قلبية»

«مختص» يحدد علامات تحذيرية تنذر بالإصابة بـ«سكتة قلبية»

5 أعراض تحذيرية تكشف ضعف المناعة.. تعرّف عليها

5 أعراض تحذيرية تكشف ضعف المناعة.. تعرّف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة