نصائح مهمة للحماية من خطر «التفاعلات الدوائية»

تواصل – وكالات:

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن خطر حدوث تفاعلات دوائية يرتفع عندما يتناول المريض ما لا يقل عن ثلاثة أو خمسة أدوية بشكل دائم.

ولتجنب ذلك يتعين على أي شخص يحتاج إلى تناول أدوية متعددة إعداد خطة يومية تشتمل على الأدوية، التي يتم تناولها وموعد تناولها وغرض تناولها وكذلك جرعتها المحددة.

ويفضل الاحتفاظ بالخطة، التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالدواء، في مكان بحيث يمكن العثور عليها بسهولة في حالات الطوارئ مثلاً في الثلاجة.

ويمكن أيضاً الاستفادة من الحلول الرقمية في هذا المجال مثل التطبيقات الخاصة بتعاطي الأدوية كتطبيق Mediteo.

وعند الشك أو ظهور أعراض غير معتادة بعد تناول الدواء ينبغي طلب المشورة الطبية. ويمكن الاستدلال على حدوث تفاعلات دوائية من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل متاعب الجهاز الهضمي والصداع والدوار وآلام العضلات.