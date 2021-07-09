وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع القدية

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض، وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير تطوير تصميم الحلبة.

– مساعد مدير تطوير التصميم المعماري.

– أخصائي أول عمليات الخدمات.

– أخصائي إشراك أصحاب المصلحة.

– مدير تطوير تصميم حافة العالم.

– مساعد مدير تطوير التصميم المعماري للسكك الحديدية.

– مساعد أول تطوير تنفيذ التصاميم الهندسية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.