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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر.. قائمة محدثة

أسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر.. قائمة محدثة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية حماية المستهلك، أسعار فحوصات فيروس كورونا وإصدار شهادات السفر في عدة مناطق، مؤكدة أنه في حالة وجود اختلاف في الأسعار المذكورة يجب التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧.

وقال الحساب الرسمي لجمعية حماية المستهلك عبر موقع «تويتر»: «ناوي تسافر أو راجع من السفر؟، سهلناها عليك وقارنا لك أسعار فحص pcr وأسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر».

وأضاف: «علمًا بأن الأسعار المذكورة هي آخر ما ورد إلينا، وفِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يرجى التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم ٩٣٧».

ويمكنكم الاطلاع على مزيد من المقارنات من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني عبر الرابط التالي..اضغط هنا.

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