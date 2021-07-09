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«النقل»: إطلاق برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة

«النقل»: إطلاق برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة
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تواصل – فريق التحرير:

انطلاقاً من أحد أهم أهداف وزارة النقل بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة؛ تعلن وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف لـ (54) وظيفة في عدد من التخصصات التي تحتاجها الوزارة، ويأتي على رأسها التخصصات الهندسية، تقنية المعلومات، التخصيص والاستثمار، القانونية، التسويق والاتصال المؤسسي، المالية، الموارد البشرية، المنافسات والمشتريات.

ويساهم هذا البرنامج في إعداد الكوادر البشرية الشابة والمميزة والمؤهلة من أبناء وبنات الوطن، واستقطاب الخريجين المتميزين للعمل في وزارة النقل، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم واكسابهم المعرفة لتسهيل انضمامهم للعمل في الوزارة، وتطوير مهاراتهم واكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة خلال مدة البرنامج التي تمتد إلى 18 شهراً منتهية بالتوظيف لمجتازي البرنامج بنجاح من خلال التعاقد على أداء مهمات الوظائف مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة التي سيؤدي مهامها الوظيفية والمستحقة في بداية البرنامج.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف خريجيّ الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير الذين لم يمض على تخرجهم أربع سنوات، وسيخضع المتقدمين للبرنامج إلى دورات تدريبية وتدريب على رأس العمل، وستبدأ الوزارة باستقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبرالرابط ابتداءً من الثلاثاء 3 ذو الحجة 1442هـ الموافق 13 يوليو 2021م ولمدة خمس أيام.

وحددت الوزارة الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع الوزارة، وتؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلالالبوابة الإلكترونية للوزارةمع ضرورة احضار أصول الوثائق والمستندات عند المراجعة لمن تم إعلان أسمائهم لغرض استكمال إجراءات البرنامج، ومن لم يراجع أو يكمل المتطلبات منه خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعدّ عدولاً عن الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.​

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