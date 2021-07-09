خطوات بسيطة لإخراج الأضحية عن طريق منصة «إحسان»

11:21

«فَقُلنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوجِكَ فَلا يُخرِجَنَّكُما مِنَ الجَنَّةِ فَتَشقى».. تلاوة للشيخ «المعيقلي»