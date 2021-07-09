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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خطوات بسيطة لإخراج الأضحية عن طريق منصة «إحسان»

خطوات بسيطة لإخراج الأضحية عن طريق منصة «إحسان»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، برنامج الأضاحي، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى.

وأوضحت منصة “إحسان” أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق التالي:

– الدخول إلى المنصة.

– اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.

– اختيار الأضحية وتحديد العدد.

– إكمال عملية الدفع.

وبعد ذلك ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولاً بأول.

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