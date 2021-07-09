خطوات بسيطة لإخراج الأضحية عن طريق منصة «إحسان»

تواصل – فريق التحرير:
أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، برنامج الأضاحي، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى.
وأوضحت منصة “إحسان” أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق التالي:
– الدخول إلى المنصة.
– اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.
– اختيار الأضحية وتحديد العدد.
– إكمال عملية الدفع.
وبعد ذلك ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولاً بأول.
عبر خطواتٍ بسيطة وميسّرة، أصبح بإمكانك إخراج أضحيتك عن طريق#منصة_إحسان.#أضحيتك_بإحسانhttps://t.co/4Q6RzcmI5Ipic.twitter.com/iWOluKsOgZ
— إحسان (@EhsanSA)July 8, 2021