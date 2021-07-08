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شرطة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة أتلف جهازاً للرصد الآلي

شرطة الرياض تلقي القبض على قائد مركبة أتلف جهازاً للرصد الآلي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء الخميس، أنه تم إلقاء القبض على قائد مركبة قام بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تعمد قائد مركبة إتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وذلك بصدمه بمركبته.

وأسفرت المتابعة الأمنية، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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