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«الحج والعمرة»: إطلاق بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول لـ«مكة»

«الحج والعمرة»: إطلاق بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول لـ«مكة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عنإطلاق بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول إلى مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة، أن بوابة حجاج الداخل تسهل الوصول إلى المسجد الحرام، لافتًا إلى أن هناك أسطول من الحافلات المهيئة لنقل الحجاج ضمانا لسلامتهم.

وقالت “الحج والعمرة”، أن هناك جدول إرشادي خاص لكل حاج، مضيفة أن هناك 33 ألف رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر المقدسة.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، التي بدأت بتاريخ الثالث من ذي القعدة 1442هـ، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، الذين انطبقت عليهم الاشتراطات والمعايير الصحية والتنظيمية لحج هذا العام، وإصدار التصاريح اللازمة لهم، والذين يمثلون 150 دولة.

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