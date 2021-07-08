الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أول تعليق من وزير المالية بشأن بيان صندوق النقد الدولي حول المملكة

أول تعليق من وزير المالية بشأن بيان صندوق النقد الدولي حول المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن بيان صندوق النقد الدولي يؤكد نجاح المملكة في تحقيق نتائج مميزة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرًا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات.

وكان خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6% خلال العام 2022م، مشيدين باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة كورونا.

وأشارت توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8%، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8%.

وأشاد بيان الصندوق بالجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء.

 

مواد ذات صلة

وزير المالية يوضح مزايا دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وزير المالية يوضح مزايا دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وزير المالية: نستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال برنامج التخصيص خلال الـ4 سنوات المقبلة

وزير المالية: نستهدف جمع 55 مليار دولار من خلال برنامج التخصيص خلال الـ4 سنوات المقبلة

قطر .. النيابة العامة تأمر بالقبض على وزير المالية والتحقيق معه

قطر .. النيابة العامة تأمر بالقبض على وزير المالية والتحقيق معه

وزير المالية: فرص الاستثمار في المملكة هائلة.. ورؤية 2030 اجتازت جائحة كورونا (فيديو)

وزير المالية: فرص الاستثمار في المملكة هائلة.. ورؤية 2030 اجتازت جائحة كورونا (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة