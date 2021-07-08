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توقعات طقس الغد.. طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق

توقعات طقس الغد.. طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة بمشيئة الله، أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوبا برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

كما توقع المركز، أن تنتشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، وتبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ونجران، وكذلك مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية منها.

وتشمل التوقعات سماء غائمة جزئيا على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، والباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتُسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة كأقل درجة حرارة.

 

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