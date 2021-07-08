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إطلاق مركز «مالك» للعمليات والمراقبة بمشعر منى.. هذه أهدافه

إطلاق مركز «مالك» للعمليات والمراقبة بمشعر منى.. هذه أهدافه
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذي شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، إطلاق مركز العمليات والمراقبة “مالك” بمقر الشركة بمشعر منى.

ويعد مركز العمليات والمراقبة “مالك”، مركز الاتصال الموحد لاستقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة ولتوفير التسهيلات وحل المشكلات في مرافق المشاعر وربطها مباشرة بالجهة المعنية لحلها وتقييم الأداء حول معالجتها.

ويهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية, ويعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال لخدمة الجهات ذات العلاقة.

كما يضم المركز نخبة من الكوادر الوطنية المتخصصة المدربة على تطوير المهارات الاتصاليّة لضمان جودة التواصل الفعّال مع المستفيدين والعناية بهم وبمتطلباتهم فيما يخص نطاق عمل “كدانة” وذلك من لحظة استلام البلاغ وحتى الانتهاء من معالجته وفق مراحل ومعايير محددة.

 

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