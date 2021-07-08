شركة المدفوعات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، شركة حكومية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمجال تحليل التطبيقات – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المهام الوظيفية:

– إجراء جميع الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات بما في ذلك إدارة مشكلات دورة الحياة التي تؤثر على التطبيقات.

– ضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتجنب تكرار الحوادث ، ومراقبة استخدام قدرة التطبيق.

– إعداد جميع وثائق التطبيق المطلوبة وإعداد التقارير ، مع الامتثال للمتطلبات الداخلية والخارجية.

– ضمان الحماية المثلى لجميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

– ضمان توفير التميز في تكنولوجيا المعلومات ضمن المدفوعات السعودية.

– توفير دعم المستوى الأول بشأن الحوادث من خلال إجراء تحليل السبب الجذري لضمان حل الحوادث في الوقت المناسب وتجنب تكرارها.

التقديم على الوظائف: