شركة المدفوعات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، شركة حكومية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمجال تحليل التطبيقات – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المهام الوظيفية:
– إجراء جميع الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات بما في ذلك إدارة مشكلات دورة الحياة التي تؤثر على التطبيقات.
– ضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتجنب تكرار الحوادث ، ومراقبة استخدام قدرة التطبيق.
– إعداد جميع وثائق التطبيق المطلوبة وإعداد التقارير ، مع الامتثال للمتطلبات الداخلية والخارجية.
– ضمان الحماية المثلى لجميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
– ضمان توفير التميز في تكنولوجيا المعلومات ضمن المدفوعات السعودية.
– توفير دعم المستوى الأول بشأن الحوادث من خلال إجراء تحليل السبب الجذري لضمان حل الحوادث في الوقت المناسب وتجنب تكرارها.
التقديم على الوظائف:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة: رابط التقديم: (اضغط هنا).