الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شركة المدفوعات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

شركة المدفوعات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، شركة حكومية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمجال تحليل التطبيقات – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المهام الوظيفية:
– إجراء جميع الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات بما في ذلك إدارة مشكلات دورة الحياة التي تؤثر على التطبيقات.
– ضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتجنب تكرار الحوادث ، ومراقبة استخدام قدرة التطبيق.
– إعداد جميع وثائق التطبيق المطلوبة وإعداد التقارير ، مع الامتثال للمتطلبات الداخلية والخارجية.
– ضمان الحماية المثلى لجميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
– ضمان توفير التميز في تكنولوجيا المعلومات ضمن المدفوعات السعودية.
– توفير دعم المستوى الأول بشأن الحوادث من خلال إجراء تحليل السبب الجذري لضمان حل الحوادث في الوقت المناسب وتجنب تكرارها.
التقديم على الوظائف:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة: رابط التقديم: (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

وظائف إدارية وفنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

وظائف إدارية وفنية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية

«التعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

«التعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

«البنك الإسلامي للتنمية» يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«البنك الإسلامي للتنمية» يعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>