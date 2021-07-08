الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شرطة الرياض: ضبط مواطنيْن مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية

شرطة الرياض: ضبط مواطنيْن مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض، من القبض على شخصين مارسا التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخصين يمارسان التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عدة مركبات وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. عمالة تحول بيوت مهجورة بـ«عتيقة الرياض» إلى مخازن لبضائع مجهولة المصدر

بالفيديو.. عمالة تحول بيوت مهجورة بـ«عتيقة الرياض» إلى مخازن لبضائع مجهولة المصدر

تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض

تنفيذ حكم القصاص بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض

«التعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

«التعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

«الأمن السيبراني» يعلن افتتاح باب التسجيل للانضمام إلى «أكاديمية أبل» بالرياض

«الأمن السيبراني» يعلن افتتاح باب التسجيل للانضمام إلى «أكاديمية أبل» بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>