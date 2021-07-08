تعرّف على منظومة الفوترة الإلكترونية والأنظمة التقنية الخاصة بها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الفوترة الالكترونية هي إجراء الكتروني يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير الورقية إلى عملية الكترونية تسمح بتبادل الفواتير والاشعارات المدينة والدائنة.

وأشارت عبر فيديو توضيحي على حسابها بتويتر، إلى أن الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية.

وأضافت أن الإشعارات الإلكترونية هي الإشعارات الدائمة والمدينة الناتجة عن التعديلات على الفاتورة الإلكترونية ويجب إصدارها بشكل إلكتروني.

وبينت الهيئة أن أنظمة الفوترة الإلكترونية هي الأجهزة والأنظمة والتطبيقات الالكترونية، التي تقوم بإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية وحفظها لدى المنشأة.