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«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة تأثير «جلوتين القمح» السلبي على الأصحاء

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة تأثير «جلوتين القمح» السلبي على الأصحاء
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه ‏لا صحة للادعاءات بأن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأشخاص الأصحاء.

وقالت الهيئة  عبر “تويتر”: “انتشرت عدة مقاطع تدعي أن تناول القمح مضر بالأمعاء ويمنع امتصاص الطعام ويؤثر على التركيز، مما قد يؤدي للاكتئاب كما أنه يحتوي على مواد تسبب الإدمان وذلك يعود لاحتوائه على بروتين الجلوتين وحمض الفيتيك”.

وأكدت الهيئة أن الجلوتين يعرف بأنه عبارة عن بروتين شائع موجود بشكل طبيعي فيالحبوب بما فيها القمح والشعير والشوفان، ووفقا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة لا يوجد أي صحة للادعاءات التي تم ذكرها في المقاطع المتداولة وذلك على الأفراد الأصحاء، بالإضافة إلى أن المعلومات التي ذكرها المتحدث لم تكن دقيقة، ولم يتم توضيح تفاصيل الدراسات بشكل صحيح.

وأضافت أن نتائج الدراسات المشار إليها مقتصرة فقط على فئة معينة من الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية ومنهم مرضى السيلياك “حساسية الجلوتين”، أو من لديهم حساسية من القمح، ولم يتم إيجاد أدلة علمية تثبت أن جلوتين القمح له تأثير سلبي على الأفراد الأصحاء. أما فيما يتعلق بحمض الفيتيك فإن وجوده في الأغذية لا يشكل قلق من حدوث نقص في المعادن المذكورة داخل الجسم، وذلك عند اتباع نظام غذائي متنوع المصدر كما يمكن إزالة حمض الفيتيك أو التقليل منه عن طريق نقع الغذاء أو استنباته أو غليه قبل تناوله.

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