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جمارك الكويت: ضبط 25 ألف كيس «تنباك» مُخبأة في شحنة «أسفلت» قادمة من جبل علي (صور)

جمارك الكويت: ضبط 25 ألف كيس «تنباك» مُخبأة في شحنة «أسفلت» قادمة من جبل علي (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت إدارة جمارك الموانئ الجنوبية في ميناء الشعيبة بالكويت، من إحباط محاولة إدخال 25 ألف كيس من مادة التنباك، كانت مخبأة بطرود فيحاوية “أسفلت” قادمة من ميناء جبل علي.

وفي تفاصيل الضبطية بحسب ما ذكرته إدارة الجمارك الكويتية، فإن حاوية بحجم 40 قدماً وصلت إلى ميناء الشعيبة من ميناء جبل علي، وبلد المنشأ الهند، وكانت تحوي “أسفلت”، فاشتبه بها رجال مراقبة التفتيش والاستيداع، وتم تحويلها إلى جهاز الفحص بالأشعة الذي صدرت عنه إشارة وبناء عليه قام رجال الجمرك بتفتيشها بدقة.

وأوضحت أنه تم العثور على 36 طرداً، وتبين احتواء 16 طرداً منها على 500 لفة وداخل كل لفة 50 كيساً من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة في الكويت، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

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