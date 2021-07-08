الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية

الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية
0

تواصل – واس:

حقّق تجمّع الرياض الصحي الثاني، نسبة تطعيم عالية عن لقاح كورونا بلغت 100 في المائة للممارسين الصحين العاملين في أغلب مكوناته الصحية.

ويؤكّد هذا الإجراء، الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، والتي اهتم بها القطاع الصحي في المملكة منذ بداية أزمة كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء خصوصاً للعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى حماية المنشآت الصحية وبقائها آمنة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

ويعمل تجمع الرياض الصحي الثاني باستمرار، على تعزيز الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا لجميع موظفيه، والحرص على سرعة المبادرة للتسجيل وتلقي جرعات لقاح كورونا وعدم التأخر في ذلك للحفاظ على سلامتهم وأسرهم.

يذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني، مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية عن أهمية أخذ اللقاح خصوصاً لكبار السن في المجمعات التجارية أو في المطارات، إضافةً إلى التوعية بالطرق الوقائية عن فايروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، أملاً في الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي سيكون أثرها على المجتمع وحمايتهم صحياً .

مواد ذات صلة

مسؤول بـ«الصحة» يوضح شرطاً مهماً للخروج من جائحة «كورونا»

مسؤول بـ«الصحة» يوضح شرطاً مهماً للخروج من جائحة «كورونا»

متى تؤخذ الجرعة الثانية من اللقاح وهل تفقد مفعولها إذا زادت المدة؟ «الصحة» تجيب

متى تؤخذ الجرعة الثانية من اللقاح وهل تفقد مفعولها إذا زادت المدة؟ «الصحة» تجيب

«الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» تقترب من 19 مليون

«الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» تقترب من 19 مليون

«الإخبارية»: تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بعد أسبوعين

«الإخبارية»: تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بعد أسبوعين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>