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متحدث «الحج» يكشف آلية استقبال الحجاج والبروتوكولات الصحية (فيديو)

متحدث «الحج» يكشف آلية استقبال الحجاج والبروتوكولات الصحية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد: إنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج.

وأكد في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن الوزارة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1442هـ، مشيراً إلى تحديد 4 مراكز رئيسية للتجمع على مداخل مكة المكرمة.

وأضاف أن مراكز التجمع الرئيسية تضمّنت محطات: “الزايدي، والشرائع، والنوارية، وطريق الهدا”، والتي سيبدأ الاستقبال فيها يومي 7و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقاً، مبينا أنه سيتم نقل الحجاج من تلك المراكز عبر خدمات النقل التي توفرها الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما يتم نقل أصحاب الأعذار من الحجاج مباشرةً إلى منى في مسارات محددة.

وأكد متحدث الحج والعمرة أنه تم توفير قائد صحي لكل 20 حاجاً، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، فضلاً عن تهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

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