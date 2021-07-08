«التعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

شتواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة بعدة مجالات.

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض أن الوظائف المطلوبة هي:

أخصائي المشتريات وعقود.

أخصائي ميزانية.

رائد مجتمع الابتكار.

ناسخ.

أخصائي التزام في الأمن السيبراني.

مسؤول نظام.

مهندس برمجيات.

منسق تطوير منتج.

منسق إداري (جميع التخصصات).

مصمم خبرات تعليم.

مطوّر أعمال.

محرر ومدقق لغوي.

أخصائي تسويق رقمي.

مشرف جودة التراخيص.

مشرف تراخيص.

أخصائي خدمة الشركاء.

أخصائي جودة تراخيص.

أخصائي تراخيص.

رئيس قسم التواصل.

منسق جودة تراخيص.

أخصائي منصات رقمية.

مدير مشروع.

باحث (جميع التخصصات).

مدير منتج.

مساعد إداري.

محلل ابتكار.

أخصائي علاقات عامة.

مصوّر (لحملة الثانوية، البكالوريوس).

أخصائي صوتيات ومرئيات.

موظف استقبال (الشهادة المتوسطة فأعلى

وأضاف أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم عبر رابط المركز