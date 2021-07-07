السبع: تحديث جديد لـ«سناب شات».. وهذا رد فعل المستخدمين بعد التجربة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عبدالله السبع، الخبير التقني والمحرر التقني ، أن شركة سناب شات أعلنت عن تحديث جديد للتطبيق.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أمس نزل تحديث لتطبيق سناب شات التحديث من تجارب الأغلب آمن وبإمكانك التحديث له”.

وفي وقت سابق، كشف الخبير التقني سعد الضاوي عن وصول ميزة جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وعلق الضاوي، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، على هذه الميزة بقوله: “الآن لو حذفت سنابه بالغلط بسناب شات تستطيع حالياً إرجاعها وحفظها أو تنزيلها”.

وأضاف سعد الضاوي أن هذه الميزة وصلت الآن بالفعل لبعض المستخدمين وسوف تصل لباقي المستخدمين قريباً.