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«سامسونج» تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية.. تعرّف عليها

«سامسونج» تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية.. تعرّف عليها
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تواصل – وكالات:

تستعد شركة ”سامسونج“ لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية منها ”Galaxy Z Fold 3“ و ”Galaxy Z Flip 3“  وسلسلة ”Galaxy Watch 4“ و ”Galaxy Buds“ الجديدة في أغسطس المقبل.

وكشف تقرير حديث أن الشركة الكورية قد تطلق -أيضا- الهاتف الذكي ”Galaxy Z Flip 3 Lite“، في إطار محاولاتها لجعل الهواتف الذكية القابلة للطي شائعة، وقد يكون هذا البديل ”الخفيف“ مساعدا جيدا في هذا الاتجاه.

ونقلت صحيفة ”ذا كوريا هيرالد“ الكورية الجنوبية عن مصادر توقعاتها أن يتم الكشف عن الهاتف الجديد في الـ11 من أغسطس المقبل في حدث ”Samsung Unpacked“ المنتظر، رغم أن موعد الإطلاق المقرر لم يتم الإعلان عنه رسميا بعد.

وستطلق سامسونج 3 هواتف ذكية قابلة للطي ”- Galaxy Z Fold 3″ و“Galaxy Z Flip 3“ و“Galaxy Z Flip 3 Lite“، وكما يوحي الاسم، فإن ”Galaxy Z Flip 3 Lite“ يستهدف السوق بسعر معقول، وهناك أيضا احتمال أن تأتي الهواتف الذكية ”Galaxy Z Flip“ بنكهتين من حيث الأداء والميزات.

ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن سامسونج تخلت بالفعل عن الطراز الأرخص، ”Z Flip 3 Lite“، بسبب نقص المكونات.

ومن المقدر أن يأتي هاتف ”Galaxy Z Flip 3“ بشاشة سوبر أموليد قياس 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع شاشة خارجية مقاس 1.9 بوصة أيضا سوبر أموليد، كما يجب أن يأتي مزودا بمعالج ”Snapdragon 888 SoC ”من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وعلى مستوى نظام التشغيل، من المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بنظام ”أندرويد 11“ مع واجهة ”One UI 3.1.“، وبالنسبة للكاميرات، يمكن أن يحتوي الطراز على كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل لكل منهما، بينما يتم التعامل مع صور السيلفي بواسطة مستشعر 10 ميغابكسل، وعندما يتعلق الأمر بالقيمة، تشير الشائعات إلى أن الهاتف القابل للطي الجديد سيكلف 1249 دولارا.

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