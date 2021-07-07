الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«جامعة الشمالية» تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام

«جامعة الشمالية» تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام.

وقالت عمادة الدراسات العليا، في تغريدة عبر حسابها “تويتر”، إنه تم إعلان نتائج الترشيح لإجراء المقابلات الشخصية لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1443/1442هـ.

ودعت جامعة الحدود الشمالية جميع المتقدمين للدخول على الرابط التالي للاطلاع على حالة الطلب (اضغط هنا).

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«جامعة الشمالية» تحدد مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

«جامعة الشمالية» تحدد مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع القدية

لحمَلة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع القدية

لحملة الماجستير.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

لحملة الماجستير.. وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

جامعة الإمام تفتح باب القبول لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.. رابط وموعد التقديم

جامعة الإمام تفتح باب القبول لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.. رابط وموعد التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة