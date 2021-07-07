الشيخ «العنقري» يكشف عن عبادة خصَّ الله بها النساء دون الرجال (فيديو)

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نصح الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري النساء والفتيات بالالتزام بارتداء الحجاب الشرعي، حيث أنه عبادة خص الله بها النساء دون الرجال.

وأضاف في رسالة لنساء وفتيات المسلمين أن الالتزام بالحجاب هو الدرع الحصين أمام أعداء الأمة الذين يتربصون بها من الشرق والغرب.

وأكد أن الله عز وجل يضاعف أجر الملتزم عندما يكون هناك نكوص كبير في عبادة من العبادات، حيث يقول الرسول ﷺ : “العِبَادَةُ في الهَرْجِ كهِجْرةٍ إلَيَّ” ، داعياً أولياء الأمور إلى الحرص على التزام الفتيات والنساء بالحجاب كونه درعاً واقياً في صد أعداء الأمة الذين يدعوهن إلى التبرج والتعري.

وأشار إلى أن الله صان المسلمات عبر تاريخ الأمة بهذه العبادة، حتى أن أهل الكفر اعترفوا بأن المرأة المسلمة مضرب للمثل في العفة والأدب.

وجاءت كلمة الشيخ العنقري في سياق محاضرة ضمن مناشط “الدورة العلمية التأصيلية الخامسة” التي أقيمت في جامع “ناصر بن سعد الصفيان” بحي السويدي بالرياض.