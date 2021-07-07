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تبرع بـ 3 ملايين ريال.. «أمير مكة» يضع حجر الأساس لوقف «مبين»

تبرع بـ 3 ملايين ريال.. «أمير مكة» يضع حجر الأساس لوقف «مبين»
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تواصل – فريق التحرير:

وضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم “مُبين” الأمير خالد الفيصل حجر الأساس لمشروع مبنى الوقف الاستثماري، كما أطلق صندوق الوقف، معلناً التبرع بمبلغ 3 ملايين ريال.

واطلع الأمير خالد الفيصل على مجسم لمبنى الوقف الذي يقع على مساحة 11 ألف م2، ويضم 6 طوابق و430 موقفًا للمركبات و30 محلاً تجاريًا.- وفقاً لـ”المدينة”-.

وقال رئيس جامعة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس نظارة الوقف الدكتور عبدالرحمن اليوبي في كلمته ” بحمد الله وتوفيقه جاءت جهود الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) تأكيدا للتوجه القرآني ثم تكللت هذه الجهود بالرؤية الطموحة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) ، وتنص على العناية بكتاب الله والاهتمام به”

وأضاف ” نلتقي اليوم لنحتفي بوضع حجر الأساس لمشروع وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري بتكلفة مقدارها 45 مليون ريال ، كما نحتفي بإطلاق (الصندوق الوقفي) بتكلفة 20 مليون ريال، هذا الصندوق الوقفي القرآني الذي أسندت إدارته للبنك الأهلي السعودي “.

 

 

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