«الصحة العالمية»: ارتفاع أعداد الوفيات بـ«كورونا» إلى 4 ملايين شخص حول العالم

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا حول العالم بلغت 4 ملايين شخص، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، فيما ،تأكدت إصابة أكثر من 184.103.170 مليون شخص بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.