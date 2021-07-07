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10.6 مليار ريال سيولة.. مؤشر سوق الأسهم يتراجع إلى 10958 نقطة

10.6 مليار ريال سيولة.. مؤشر سوق الأسهم يتراجع إلى 10958 نقطة
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأربعاء عند مستوى 10,958 نقطة متراجعا بنحو 12,66 نقطة أو مايعادل 0.12 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 10.6 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 277 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 417,9 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات العمران، و بترو رابغ، وإم آي إس، والمجموعة السعودية، والواحة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واتحاد الخليج الأهلية، والأهلي ريت 1، وبحر العرب، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 2.87%.
فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والعمران، وإم آي إس، وريدان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 99.32 نقطة ليقفل عند مستوى 23038.89 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 297 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

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