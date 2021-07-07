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تنبيهات من «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق

تنبيهات من «الأرصاد».. أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عدة تنبيهات متقدمة، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في عدد من المناطق.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، وجازان، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مبينا أن وقت التنبيه يستمر حتى التاسعة مساءً.

وأضاف أن محافظات الخرمة ورنية وتربة والموية بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد هطول أمطار خفيفة، في حين تشهد محافظتا بيش وتثليث بمنطقة عسير، وشرورة بمنطقة نجران، سحبا رعدية ممطرة، ويرافق تلك الحالات نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، ويبدأ وقت التنبيه من الـ2 ظهرا ويستمر حتى الثامنة مساءً.

وأشار إلى أن ينبع بمنطقة المدينة، ورابغ بمكة، ستشهدان رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أن وقت التنبيه يبدأ من الـ9 صباحا ويستمر حتى السادسة مساءً في ينبع وحتى السابعة في رابغ.

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