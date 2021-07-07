توقعات الطقس.. أجواء حارة ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الباحة، مكة المكرمة، نجران، عسير، جيزان)، فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

شديد الحرارة

وتوقع موقع “طقس العرب”، أن يكون الطقس اليوم حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

مع وجود فرصة لزخات رعدية ومحلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق و شمالية غربية نشطة على سواحل البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة